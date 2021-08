DataSenado e Interlegis lançam site com dados de todas as câmaras municipais

Parceria do Interlegis (foto) com o DataSenado disponibiliza informações sobre todas as câmaras municipais - Pedro França/Agência Senado

O DataSenado e o Interlegis lançaram o site Panorama do Legislativo Municipal, repositório digital com informações sobre as câmaras de vereadores de 5.568 municípios brasileiros. O site detalha o número, gênero e escolaridade dos vereadores e funcionários, além do Orçamento anual, de cada casa legislativa.

O lançamento oficial aconteceu quinta-feira (26), durante a 20ª Marcha dos Vereadores, em Brasília, organizado pela União dos Vereadores do Brasil (UVB).

Os dados podem ser visualizados em formato de painéis e estão disponíveis para download, o que aumenta a transparência e facilita o acesso às informações por qualquer cidadão. É possível também comparar os números entre municípios e checar informações a partir do ano 2000.

Há também dados sobre cada um dos municípios, como população, expectativa de vida, produto interno bruto (PIB), PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH Municipal), medida composta de indicadores sobre longevidade, educação e renda.

Um dos idealizadores do projeto, David Varchavsky, coordenador de Planejamento e Relações Institucionais do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), explica que a ideia surgiu a partir da tentativa de se fazer um censo do poder legislativo municipal. Segundo ele, a equipe do DataSenado encontrou dificuldades para viabilizar o projeto e sugeriu, em vez do censo, que as informações fossem retiradas das bases de dados do próprio Interlegis, do TCU (Tribunal de Contas da União), do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

— São dados que podem ser úteis à imprensa, ao público acadêmico e aos próprios vereadores, prefeitos e governadores. Há um leque grande de informações que podem embasar políticas públicas e ajudar a conhecer o próprio estado. Às vezes, nem o governo estadual tem os dados compilados dessa forma — afirma David.