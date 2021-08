Com investimento de R$ 17,67 milhões, Leite autoriza início da pavimentação de trecho da ERS-118

Aguardada há pelo menos uma década, sairá do papel a pavimentação dos 14,5 quilômetros da ERS-118 entre o bairro Lami, em Porto Alegre, e Viamão. Nesta segunda-feira (30/8), o governador Eduardo Leite autorizou a retomada da obra, que começa ainda este ano. Parte do Plano de Obras do governo do Estado, o investimento será de R$ 17,67 milhões e deverá ser concluído até o final de 2022.

Apresentado em junho deste ano dentro do programa Avançar, o Plano de Obras destina R$ 1,3 bilhão para obras viárias – um dos maiores investimentos da história do Rio Grande do Sul na área. Deste total, R$ 522,9 milhões estão previstos para a conclusão de 20 ligações regionais, incluindo esse trecho da ERS-118.

“O que queremos, ao investir em infraestrutura, é dar espaço para o espírito empreendedor dos gaúchos. Quando dizem que o Rio Grande do Sul é um Estado com problemas, sempre digo que não, quem tem problemas é o governo. O Estado é forte, tem espírito empreendedor e inovador, é de gente com coragem e ousadia de fazer as coisas acontecerem. O Estado que se complicou no passado por decisões equivocadas, mas não estamos para julgar, mas para enfrentar os problemas e retomar a capacidade de investimento do governo”, afirmou o governador no Vila Ventura Ecoresort, em Viamão, durante reunião-almoço com prefeitos da região, quando autorizou o reinício das obras.

“Essa obra da ERS-118 não foi feita ainda porque a atual gestão estava criando as condições para que ela começasse, com a certeza de que seria concluída. Agora, o governo pode assegurar que a obra não apenas vai começar, mas que o dinheiro para ela ser concluída já está garantido", completou Leite.

Em 28 de novembro de 2011, houve a assinatura da autorização para o asfaltamento deste trecho da ERS-118, depois que a seleção de futebol do Equador anunciou que se hospedaria no Hotel Vila Ventura, durante a Copa do Mundo realizada no Brasil. Em junho de 2014, estavam pavimentados os primeiros 3,5 quilômetros, junto com 604 metros de competência da prefeitura. Depois disso, as obras pararam.

Para retomar a construção, o Daer chamou a empresa Coesul. Foi autorizada a desapropriação de imóveis necessários para a realização dos trabalhos e um termo aditivo, publicado, atualizando o contrato.

“O dinheiro já está garantido: quase R$ 18 milhões até o fim do ano que vem, sendo R$ 4,5 milhões ainda em 2021. Temos convicção de que, com a 118 finalmente concluída, teremos melhores condições para todos que precisam usar esse trecho, além do fortalecimento do turismo em Itapuã e na região sul de Porto Alegre”, afirmou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O trecho, atualmente, é de estrada de chão. Além do asfaltamento, a obra inclui drenagem e sinalização. Com isso, será completado o anel viário que conecta o sul de Porto Alegre, o sul de Viamão e uma grande parte da orla do Guaíba à Região Metropolitana, facilitando os serviços e a produção de riqueza da região.

“Existe um grande fluxo de veículos da Região Metropolitana passando por este trecho diariamente, por isso será uma integração muito relevante, além de dar acesso ao litoral do Guaíba, como as áreas de Itapuã e do Lami, que ainda é pouco explorado”, destacou o diretor-geral do Daer, Faustino.

Dos 80 quilômetros da ERS-118, vão restar apenas 4,7 quilômetros, em Itapuã (Viamão), sem pavimentação. Esse pequeno trecho está em fase de atualização de projeto e deverá ser licitado ainda neste ano. Com isso, as obras devem começar na sequência da licitação, com previsão de conclusão também até o final do próximo ano.