Comissão de Trabalho debate execução de emendas orçamentárias

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados debate nesta quinta-feira (2) a execução orçamentária relativa às emendas do relator-geral à Lei Orçamentária Anual correspondente aos anos de 2020 e 2021. O debate foi sugerido pelo deputado Rogério Correia (PT-MG).

O parlamentar destaca que o ministro Rogério Marinho afirmou em debate na Comissão de Trabalho que a execução das Emendas do Relator-Geral ao Orçamento (RP 9) se dá por indicação direta do próprio relator-geral e que há pleitos por parte dos parlamentares por intermédio de ofícios, constatando-se que se trata da forma adotada pelo Ministério para a alocação dos recursos públicos.

“O jornal o Estado de São Paulo tem revelado irregularidades na alocação destes recursos apresentando indícios de destinação ilegal para beneficiar aliados políticos ao Governo, bem como a possibilidade de superfaturamento na aquisição de máquinas e equipamentos”, afirma Correia.

Para o deputado, os impactos causados pelo desvirtuamento das Emendas do Relator-Geral, cuja finalidade seria tão somente promover pequenos ajustes na proposta orçamentária, “pode ser considerado uma aplicação inapropriada do conceito e da sua finalidade, com forte impacto negativo no planejamento da ação estatal, na eficiente alocação de recursos e na precarização de políticas públicas que se distanciam do ponto ótimo ou razoável de eficiência, eficácia e efetividade”.

Foram convidados:

- o subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Rocha Furtado;

- a secretária de Planejamento, Orçamento e Contabilidade do Ministério Público da União (MPU), Ionara Oliveira Cardoso Oliveira Cruz;

- o diretor da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, Wagner Primo Figueiredo Júnior;

- o diretor-técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Fausto Augusto Junior;

- representante da Instituição Fiscal Independente

O público pode acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.

O debate será realizado às 14h30, no plenário 12.