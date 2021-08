Comissão ouve ministro Marcos Pontes sobre situação do CNPq

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados convidou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, para audiência pública nesta quinta-feira (2). Os deputados querem esclarecimentos sobre a situação dos sistemas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e sobre reunião com deputada neonazista, que foi recebida oficialmente no Ministério.

O debate atende a requerimentos apresentados pelos deputados Rogério Correia (PT-MG), Professora Rosa Neide (PT-MT) e Danilo Cabral (PSB-PE). Eles queriam a convocação do ministro, ou seja, que ele fosse obrigado a comparecer, mas foi aprovado apenas um convite.

No final do mês de julho, a Plataforma Lattes, que hospeda informações de alta significância dos pesquisadores brasileiros e da produção científica, ficou fora do ar e o sistema só foi completamente reestabelecido após quase duas semanas de falhas.

“O sucateamento da agência provavelmente tem relação direta com a queda dos seus sistemas”, afirma Correia. Ele lembra que o CNPq, uma das principais entidades de fomento à pesquisa do Brasil e ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, teve abruptos cortes de financiamento e está operando com o menor orçamento dos últimos 21 anos.

“Ao invés de priorizar a solução do “apagão” ocorrido na ciência brasileira, o ministro Marcos Pontes abriu espaço em sua agenda para receber no Ministério uma deputada neonazista da Alemanha”, afirma Correia.

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 2.