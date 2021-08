Rádio Nacional FM comemora neste domingo aniversário de 45 anos

A primeira rádio FM de Brasília, a Rádio Nacional FM, completa 45 anos neste domingo, 29 de agosto. Para a comemoração, os ouvintes poderão conferir mensagens de artistas e de ouvintes durante a programação. O Memória Musical de hoje também será especial. Às 11h, o programa conversará com o fundador da rádio, Eduardo Fajardo, sobre músicas que o marcaram ao longo da vida.

Essencialmente musical, há 45 anos a programação da Nacional FM é sinônimo de música brasileira de qualidade. MPB tradicional e contemporânea, música instrumental, novos talentos e a música de artistas de Brasília. A rádio também mistura informação e cultura do mundo à suas atrações, como em Na Trilha da História, Templo do Rock, Tanto Mar e Nossa América.

O Gerente Executivo de Rádios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Luciano Seixas, destaca a importância e a representatividade da Nacional FM nestes 45 anos. “A Rádio Nacional FM é a primeira FM de Brasília e desde os anos 1970 tem identidade e proximidade com o público ouvinte, sendo referência nas pautas culturais e musicais da capital do Brasil. Festejamos seu aniversário no momento em que retomamos diversos programas e preparamos novidades na programação”.

Festival de Música

A história musical de Brasília passa pela Nacional. Desde 2009, a emissora realiza o Festival de Música da Rádio Nacional, um dos mais importantes eventos para a promoção da cultura local. Em 2021, foram 445 inscrições de compositores de Brasília e entorno que serão premiados nas seguintes categorias: Melhor Música com Letra, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Intérprete Instrumental, Melhor Letra, Melhor Arranjo e as premiações de Música Mais Votada na Internet e Melhor Torcida.

E de 23 de setembro a 27 de novembro, você poderá votar nas músicas classificadas do Festival! As músicas selecionadas serão executadas na programação da Nacional FM. Acesse https://radios.ebc.com.br/nacionalfmbrasilia e vote na sua preferida! A música mais votada na internet já estará classificada entre as 12 finalistas do Festival.

Rádio Nacional no Spotify

Confira o melhor da música brasileira em onze playlists para você ouvir onde e quando quiser: MPB, pop, sertanejo raiz ou universitário, forró, rock, samba, pagode e a canções originais dos vencedores das quatro últimas edições do Festival de Música Nacional. Acesse o perfil da Rádio Nacional no Spotify para escutar a seleção de ritmos e sons que tocam na Nacional FM.

Ouça também pela internet em radios.ebc.com.br/nacionalfmbrasilia ou no aplicativo Rádios EBC.