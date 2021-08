Audiência debaterá tratamento de câncer de pele pelo SUS

A comissão especial da Câmara dos Deputados que acompanha ações de combate ao câncer realiza na quinta-feira (2) audiência pública para debater o tratamento de pacientes com câncer de pele/melanoma pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O debate foi sugerido pela deputada Silvia Cristina (PDT-RO). Ela afirma que, segundo dados do Sistema de Informação de Mortalidade, o câncer de pele foi a causa principal de morte em 3.752 pessoas no Brasil, no ano de 2015. Foram 1.794 óbitos advindos do câncer de pele melanoma e 1.958 óbitos para câncer de pele não melanoma. "Desse total de mortes em 2015, 57% eram homens e 75% tinham mais de 60 anos", ressalta.

"O câncer de pele/melanoma é uma doença que facilmente poderia ser diagnosticada ainda no início, porém, 15% dos pacientes são diagnosticados em fase de metástase. O diagnóstico precoce continua trazendo maiores chances de cura do tumor e até mesmo reduzindo as chances de uma intervenção cirúrgica", diz a deputada.

Silvia Cristina lembra que o principal fator de risco é a exposição à radiação ultravioleta (UV), presente nos raios solares e nas unidades de bronzeamento artificial (câmaras de bronzeamento).

Convidados

Entre os convidados para o debate estão representantes do Ministério da Saúde, do Instituto Vencer o Câncer, do Instituto Oncoguia, do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e da Entidade Melanoma Brasil.

A audiência está marcada para as 14 horas, no plenário 13.