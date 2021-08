Comissão de Seguridade debate qualidade dos cursos de medicina

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (2) para discutir a qualidade do ensino nos cursos de medicina.

O debate será realizado no plenário 7, às 14 horas, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

Carência de fiscalização

O deputado Dr. Zacharias Calil (DEM-GO), que pediu a audiência, afirmou que é notório que alguns cursos de medicina espalhados pelo País carecem de fiscalização e disponibilidade de estrutura e melhores condições para a boa formação dos futuros profissionais.

"Faz-se necessário qualificar os cursos de medicina já existentes, para que não haja risco de que novos médicos ingressem no mercado de trabalho com formação deficitária", observou.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- o presidente da Associação Paulista de Medicina (APM), José Luiz Gomes do Amaral;

- o presidente da Confederação Medica Ibero-Latina-Americana e do Caribe (Confemel), Lincoln Lopes Ferreira;

- o presidente da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil (Aemed), Márcio Yuri de Souza Ferreira; e

- o diretor de Ensino Médico da Aemed, Rafael Lobo de Souza.

Veja a lista completa de convidados.