Comissão debate fortalecimento de instituições para idosos

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados debate na quarta-feira (2) o fortalecimento das Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs). O debate sobre o tema foi solicitado pela deputada Geovania de Sá (PSDB-SC).

A deputada destaca que o atual contexto de crise gerado pela pandemia de Covid-19 acentuou a necessidade de informações sobre a atuação das ILPIs no Brasil. “É relevante conhecer onde estão, quantas são, de quem cuidam e como cuidam. Também é preciso alcançar consenso quanto à definição dessa política pública, principalmente dos mecanismos de financiamento desse serviço e da qualidade dos seus recursos humanos”, afirma.

Foram convidados representantes da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência (Ampid), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Cidadania.

O público pode acompanhar o debate, que será no plenário 12, e participar da discussão pela internet, a partir das 10 horas.