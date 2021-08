Pacheco participa de posse da nova diretoria da UNE e defende democracia

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou o papel da UNE na consolidação da democracia e da educação no país - Marcos Brandão/Senado Federal

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou, na tarde desta quarta-feira (25), da cerimônia de posse da nova diretoria da União Nacional dos Estudantes (UNE). O evento ocorreu no Salão Negro do Congresso Nacional. Pacheco parabenizou a amazonense Bruna Brelaz, que tomou posse como presidente, e destacou o simbolismo de a posse da entidade ocorrer no Congresso.

A nova diretoria entregou ao presidente do Senado a Carta ao Congresso Nacional, com demandas sobre a educação, a democracia e o meio ambiente. Rodrigo Pacheco prometeu atenção ao documento e destacou a UNE como uma organização que tem desempenhado um papel importante na consolidação da democracia e da educação na história do país.

— No momento em que estamos vivendo, é muito importante a união do povo brasileiro e as manifestações da sociedade civil em defesa da democracia – afirmou Pacheco.

Na visão do presidente do Senado, a maior conquista da sociedade brasileira é a democracia. Ele defendeu a democracia como o melhor ambiente para a ordem e o progresso, reafirmou seu compromisso com o estado democrático de direito e disse que o país não pode admitir retrocessos. Segundo Pacheco, a relação do Congresso com a UNE será baseada no respeito. Ele ainda pediu mais amor, empatia e solidariedade nas relações entre os brasileiros.

— Neste momento, o pior biênio da vida nacional, com mais de 560 mil irmãos brasileiros mortos, é incrível que nós não tenhamos conseguido despertar no povo brasileiro o sentimento de união. Tem-se semeado discórdia, intolerância, ódio. E o nosso papel no Congresso Nacional é o de colocar freio nesse tipo de sentimento. Precisamos buscar a pacificação do Brasil – registrou Pacheco.

O senador Weverton (PDT-MA) também participou do evento. Ele, que já foi dirigente da UNE, cumprimentou a nova diretoria, defendeu a importância da educação e garantiu que o Congresso Nacional “está sintonizado” com a sociedade na defesa pela democracia. Os deputados Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Marcelo Ramos (PL-AM) e Marcelo Freixo (PSB-RJ), entre outros, também participaram da cerimônia.