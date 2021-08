Girão defende análise de pedido de impeachment de Alexandre de Moraes

O senador lembrou que ele próprio entregou um pedido de impeachment do ministro do STF

Em pronunciamento nesta terça-feira (24), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) defendeu a análise do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O senador lembrou que, meses atrás, ele próprio entregou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido com esse objetivo. Na sexta-feira passada, o presidente Jair Bolsonaro também apresentou ao Senado um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.

Girão afirmou que seu pedido conta com três milhões de assinaturas e que, por isso, deveria ser deliberado pela Casa. Para ele, é preciso dar legitimidade a um anseio do povo brasileiro.

— Eu acredito que esse vácuo que nós temos hoje no Senado não contribui para a pacificação, para o diálogo no país. Muito pelo contrário; a gente vê um Poder da República invadir a competência dos outros, estando acima dos outros — declarou.

O senador acredita que a análise do impeachment é importante para frear certos abusos e o que ele chama de "escalada autoritária" dos tribunais superiores.