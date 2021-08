Comissão Senado do Futuro debate qualificação profissional

Com o tema “A superação da escassez de recursos humanos para a transformação da economia brasileira”, a Comissão Senado do Futuro (CSF) promove audiência pública interativa, na sexta-feira (27), às 16h. A reunião será remota.

Todos os convidados já confirmaram participação no debate:

Adolfo Furtado, da empresa Klabin

Heitor Mello Peixoto, da empresa Eyesonfuture

Paulo Passaro, da empresa Korn Ferry

Dalva Moreira, da empresa International Flavors and Fragances (IFF)

A audiência pública foi requerida pelo presidente da CSF, senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Na avaliação do senador, um dos maiores entraves para o desenvolvimento da economia nacional é a escassez de recursos humanos, principalmente de profissionais ligados às novas tecnologias digitais.

Izalci afirma que a baixa qualidade da educação básica e da educação profissional contribui para esse quadro de poucas pessoas especializadas em áreas como engenharia e tecnologia da informação.

“As formas como as empresas enxergam este cenário e atuam para mitigar as dificuldades encontradas fornecem importantes lições para ajudar o país a superá-las. Tendo em vista a relevância estratégica do tema para o futuro do país, proponho a realização dessa audiência pública”, diz Izalci no requerimento.