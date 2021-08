Paim comemora criação da Subcomissão de Combate ao Racismo

Em pronunciamento nesta terça-feira (24), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou a criação da Subcomissão de Combate ao Racismo no âmbito da Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH). Ele afirmou que se trata de um importante passo na luta contra o racismo estrutural e a favor da igualdade racial.

Paim também comemorou a aprovação, pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado (CE), do PLS 482/2017, projeto de lei do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) que estabelece como feriado nacional o Dia da Consciência Negra, a ser celebrado em 20 de novembro — essa data homenageia a figura de Zumbi dos Palmares. Paim foi o relator do projeto, que foi aprovado em decisão terminativa na CE e pode ser enviado à Câmara.

O senador também lembrou que em 24 da agosto de 1954, há 67 anos, suicidou-se o presidente Getúlio Vargas, e que sob sua gestão foram criadas instituições como a Petrobras e a Eletrobras, além de conquistas como o salário mínimo. Paim disse que essas iniciativas estão sob uma "verdadeira ofensiva", que inclui ataques aos direitos dos servidores e privatizações de estatais.

— Lembro aqui a situação dos Correios. Lembro a MP 1.045, de 2021, que é uma reforma trabalhista e previdenciária, está aí aprovada na Câmara e agora teremos que enfrentar esse debate no Senado — alertou.