Caixa paga hoje auxílio emergencial a nascidos em maio

Hoje Trabalhadores informais nascidos em maio recebem a quinta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O pagamento também será feito a inscritos no CadÚnico nascidos no mesmo mês. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta-corrente. Também hoje, recebem a quinta parcela do auxílio emergencial os participantes no Bolsa Família com Número de Inscrição Social de final 5.

