CRE continua na terça debate sobre agronegócio sustentável

O ciclo de palestras e debates “Agronegócio sustentável: a imagem real do Brasil”, da Comissão de Relações Exteriores (CRE), continua, nesta terça-feira (24), a partir das 9h, com um painel sobre agricultura de baixo carbono.

O primeiro palestrante das audiências semipresenciais será o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti. Em seguida, às 10h30, falará Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa. Ele estará no painel “Ocupação Territorial do Brasil: mitos e fatos”.

Ainda nesta terça-feira, está prevista uma videoconferência, às 14h, com Luiz Antônio Fayet, consultor para logística e Infraestrutura da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) - dentro do painel Logística multimodal: soluções de infraestrutura para o agronegócio. Na sequência, às 15h30, será a vez de Thiago Barral, presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que participará do painel “Potencial brasileiro de bioenergia: vantagem competitiva”. O encerramento está previsto para as 17h.

O ciclo “Agronegócio sustentável: a imagem real do Brasil” integra o plano de trabalho da CRE, apresentado pela Presidente do colegiado, senadora Kátia Abreu (PP-TO). A senadora tem defendido amplo debate sobre o meio ambiente. Segundo Kátia, trata-se de um grande desafio promover acordo comerciais com a situação do desmatamento na Amazônia.