Senado recebe iluminação laranja para alertar sobre a esclerose múltipla

O Senado Federal será iluminado de laranja, desta segunda (23) até terça-feira (31) da próxima semana, para lembrar o Agosto Laranja, campanha que promove ações informativas sobre o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, estabelecido pela Lei 11.303/2006.

A iniciativa partiu da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), do senador Flávio Arns (Podemos-PR) e da Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME), organização sem fins lucrativos, criada em 2012, para compartilhar informações sobre a esclerose múltipla de forma gratuita e acessível.

De acordo com o Ministério da Saúde, esclerose múltipla é uma doença autoimune que promove alterações na visão, no equilíbrio e na capacidade muscular. Atinge principalmente adultos jovens, na faixa etária entre 20 e 50 anos, comprometendo o sistema nervoso central. A prevalência média da doença no Brasil é de 8,69 para cada 100 mil habitantes. No mundo, estima-se que entre 2 milhões e 2,5 milhões de pessoas convivam com a doença.

Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde atualizou o protocolo clínico para tratamento da esclerose múltipla. Segundo o órgão, o protocolo apresenta critérios de diagnóstico, classificação da doença e condutas terapêuticas, incluindo o tratamento não medicamentoso e o medicamentoso preconizado em cada linha terapêutica. Acesse aqui o documento.