Estado finaliza obras de recuperação asfáltica na ERS-129

O governo do Estado finalizou as obras de recuperação da ERS-129, na região norte do Rio Grande do Sul. As atividades foram executadas para restabelecer a trafegabilidade em 11,5 quilômetros da rodovia entre Casca e São Domingos do Sul.

Coordenados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), os trabalhos receberam aporte de R$ 2 milhões, previstos no Plano de Obras 2021-2022.

“É uma obra muito importante para qualificar a mobilidade na região e o transporte da produção agrícola”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “A ERS-129 tem um papel estratégico, já que constitui uma ligação regional atende quatro municípios, passando por Casca, São Domingos do Sul, Vanini e David Canabarro, em direção à BRS-285”, acrescenta.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, além de restauros superficiais, nos locais mais críticos ocorreu a retirada do material danificado e a substituição por um novo. “Com a finalização da sinalização horizontal, estamos entregando mais um trecho revitalizado na região”, afirma.

O Plano de Obras 2021-2022 do governo do Estado prevê aporte de R$ 57,36 milhões na recuperação de 523,20 quilômetros de estradas da região.

Confira os trechos beneficiados no Plano de Obras 2021-2022:

- RSC-153, Barros Cassal–Vera Cruz;

- ERS-434, de David Canabarro a BR-285;

- ERS-132, de ERS-324 (Vila Maria–Camargo);

- ERS-126, Ibiraiaras–São Jorge;

- VRS-817, Espumoso–Campos Borges;

- VRS-817, Campos Borges–Jacuizinho;

- VRS-854, de BR-386 a Mormaço;

- ERS-129, Casca–São Domingos do Sul;

- ERS-129, São Domingos do Sul–Vanini ;

- ERS-129, Vanini–David Canabarro;

- ERS-331, Pinhalzinho–Marcelino Ramos (início travessia municipal);

- RSC-480, da divisa RS/SC a Erval Grande;

- ERS-211, de Campinas do Sul (fim da travessia urbana) ao entroncamento com a BR-153 (Erechim);

- ERS-426, de Severiano de Almeida ao entroncamento com a BR-153 (p/ Erechim);

- ERS-469, entroncamento com a BR-153 (p/ Erechim) a Ipiranga do Sul;

- ERS-475, entroncamento da VRS-828 (p/ Erebango) ao entroncamento com a BR-153 (p/ Erechim);

- ERS-450, entroncamento da ERS-475 (Getúlio Vargas) a Floriano Peixoto;

- ERS-477, entroncamento da ERS-126 (p/ Maximiliano de Almeida) a Paim Filho;

- ERS-420, de Erechim (fim da travessia municipal) a Aratiba;

- ERS-591, da BR-386 a Castelinho;

- ERS-472, da BR-386 a Três Passos;

- Acesso a Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) e campus da UFSM, da BR-386 ao IFFar e UFSM;

- ERS-150, da RS-386 a Vicente Dutra;

- ERS-143, Constantina–Liberato Salzano;

- ERS-500, da BR-386 a Constantina;

- ERS-504, Alpestre–Planalto;

- ERS-324, Planalto–Nonoai;

- VRS-818, Salto do Jacuí–Jacuizinho.