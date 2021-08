RS recebe mais 222 mil doses de AstraZeneca nesta segunda-feira

O Rio Grande do Sul recebe, na tarde desta segunda-feira, mais um carregamento de vacinas contra a Covid-19. O novo lote é composto de 222.500 doses da AstraZeneca e deve chegar ao Aeroporto Salgado Filho às 18h45min.

Nesse domingo, a Secretaria Estadual da Saúde recebeu 92.100 doses da vacina Corovanac e 106.470 doses da Pfizer. A expectativa é que o governo faça a distribuição dessas doses no começo desta semana para que consiga atingir a meta de aplicação. O objetivo, de acordo com o Executivo, é que todos os municípios gaúchos apliquem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em maiores de 18 anos até a próxima quarta-feira, 25 de agosto.

Segundo a SES, até a manhã desta segunda-feira, 12.784.466 vacinas chegaram ao Estado e 12.276.096 foram distribuídas aos municípios. Ao todo, 7.181.845 já foram imunizados com a primeira dose, 3.372.313 com a segunda e 275.636 com vacinas de dose única. No total, 10.829.794 doses já foram aplicadas.