Museu da Língua Portuguesa inaugura novo espaço para exposições em SP

O Museu da Língua Portuguesa inaugura um novo espaço para exposições, em São Paulo, com a mostra Viva Palavra. O local fica no Pátio B do edifício histórico da Estação da Luz, e será aberto ao público pela primeira vez, e com acesso livre, dentro da proposta do projeto de reconstrução de conectar a rua, o Museu e a Estação da Luz de forma mais orgânica. O acesso à exposição é feito diretamente pela gare da Estação da Luz e pela Praça da Luz, das 9h às 16h e não é preciso pagar ingresso.

São sete ilustrações de artistas de diferentes estados do país como Bahia, Piauí, São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Sergipe. Com os nomes Luna B, Efe Godoy, Breno Loeser, Yacunã Tuxá, Renata Felinto, Criola e Antonio Junião, a ideia é mostrar o que tem sido produzido em outros estados do país, além de São Paulo e Rio .

“A ideia é mostrar a diversidade do que tem sido produzido fora do eixo Rio-São Paulo. Os trabalhos selecionados refletem as experiências efervescentes oriundas de movimentos artísticos, culturais e sociais”, disse o curador da exposição, o cartunista e ilustrador, Antonio Junião.

Origem da exposição

Segundo as informações do Museu da Língua Portuguesa, a exposição Viva Palavra é um desdobramento do projeto “A Palavra no Agora”, lançado em julho de 2020 para estimular o público a pensar sobre os sentimentos complexos despertados pela pandemia, por meio de exercícios de escrita disponibilizados em uma plataforma online. As publicações enviadas pelos internautas serviram de referência para os artistas desenvolverem seus trabalhos. O projeto continua acessível e aberto para novas participações no site noagora.museudalinguaportuguesa.org.br.

Trechos dos textos enviados pelo público também estão expostos no Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, um espaço também novo, onde são feitas as pesquisas, a documentação do patrimônio material e imaterial que compõem o acervo do MLP. O local fica aberto a visitas ça a , das 10h às 15h.

Exposição principal e Exposição Temporária

Para ver a exposição principal do Museu da Língua Portuguesa e a exposição temporária “Língua Solta”, o ingresso deve ser adquirido pela internet, ao custo de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). A entrada é grátis para crianças até 7 anos e grátis para todos aos sábados. Por conta da pandemia, os ingressos – mesmo os gratuitos – devem ser emitidos pela internet, com dia e hora marcados para visitas. Saiba mais no site do museu.