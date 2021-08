Congresso será iluminado de verde em homenagem ao Mês da Primeira Infância

O prédio do Congresso Nacional será iluminado com a cor verde, neste final de semana (dias 21 e 22), em apoio à campanha Mês Nacional da Primeira Infância. Além disso, no domingo (22) e na terça-feira (24), das 18h às 22h, serão projetadas frases no edifício em referência à campanha. São elas: “Agosto da Primeira Infância”, “Todos merecem um bom começo”, “Primeira infância é prioridade” e “Cuidar do começo da vida muda a vida toda”.

A iniciativa foi solicitada pelas deputadas federais Leandre Dal Ponte (PV-PR) e Paula Belmonte (Cidadania-DF), com apoio da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância.

Leandre afirmou que a iniciativa tem o objetivo de ampliar a divulgação de termas relacionados à primeira infância, para conscientizar a sociedade sobre a importância da promoção do desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida da criança. Ela também destacou que a iniciativa é especialmente importante porque este ano faz parte do Biênio da Primeira Infância, instituído pela Lei 13.960/2019.