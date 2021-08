Senado vai homenagear atletas olímpicos por desempenho em Tóquio na segunda

Delegação brasileira enviada ao Japão foi a maior já enviada ao exterior, com 301 atletas que trouxeram 21 medalhas. A iniciativa da homenagem foi da senadora Leila Barros - Rodolfo Vilela/rededoesporte.gov.br

O Senado realiza na segunda-feira (23), às 10h, sessão especial remota para homenagear os atletas olímpicos brasileiros que participaram das Olímpiadas de Tóquio. O requerimento com a sugestão de homenagem partiu da senadora Leila Barros (Cidadania-DF) e foi referendado por outros parlamentares em reconhecimento ao desempenho dos participantes do Brasil nas disputas no Japão.

A senadora Leila lembra na justificação do requerimento que apesar das restrições orçamentárias enfrentadas nos últimos três anos e das limitações impostas pela pandemia de covid-19, a equipe olímpica brasileira obteve os melhores resultados da história, chegando a 12ª colocação no ranking de medalhas. No total, foram 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze.

“Nossos atletas conquistaram medalhas em modalidades diversas como surfe, skate, vela, canoagem, maratona aquática, natação, atletismo, ginástica artística, boxe, judô, tênis, vôlei e futebol. Foram vários exemplos de superação pessoal, com destaque para o desempenho das atletas femininas brasileiras”, destaca a senadora.

O Brasil superou em Tóquio 2021 o seu melhor desempenho em Olimpíadas. Mesmo com as dificuldades da pandemia, a delegação enviada ao Japão foi a maior já enviada ao exterior, com 301 atletas. Em Londres 2012, 257 brasileiros participaram. Na Rio 2016, foram 465.