CRE debate a sustentabilidade do agronegócio e seus efeitos para a imagem do Brasil

“Agronegócio sustentável: a imagem real do Brasil” é o tema do ciclo de audiência públicas proposto pela presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Kátia Abreu (PP-TO) - Daniel Beltra/Greenpeace

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) promove nos dias 23 e 24 de agosto o ciclo de palestras e debates “Agronegócio sustentável: a imagem real do Brasil”. Serão oito audiências semipresenciais com a participação de especialistas e autoridades como o ministro das Relações Exteriores Carlos Alberto França e a bióloga e ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira.

França participará da abertura do evento na segunda-feiras (23) a partir das 10h. Já Izabella Teixeira estará no painel “Agronegócio e Meio ambiente: convergências”, com previsão de início às 10h30. André Nassar, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também estará presente na videoconferência.

Na sequência, será a vez de Sandra Rios, diretora do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento (Cindes) e de Hussein Kalout, pesquisador de Harvard e Senior Fellow e Coordenador do Núcleo América do Sul. Os dois participam do painel “Comércio exterior: visão estratégica e geopolítica”, marcado para às 13h.

Os demais painéis estão agendados para começar às 14h30 e às 16h. O primeiro, sobre “Tecnologia e Sustentabilidade”, contará com apresentação de Roberto Rodrigues, ex-Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O segundo, “Proteína animal: pilar das exportações do Brasil”, terá exposição de Marcos Jank, professor de Agronegócio Global do Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER).

Na terça-feira (24), o evento começará a partir das 9h, com o painel “Agricultura de Baixo Carbono: um ativo brasileiro”. O presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti, confirmou sua participação. Em seguida, às 10h30, falará Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa. Ele estará no painel “Ocupação Territorial do Brasil: mitos e fatos”.

Ainda na terça-feira, estão previstas videoconferências com Luiz Antônio Fayet, consultor para logística e Infraestrutura da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) — dentro do painel Logística multimodal: soluções de infraestrutura para o agronegócio; e com Thiago Barral, presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) — no painel “Potencial brasileiro de bioenergia: vantagem competitiva”. O primeiro começa às 14h. O segundo, às 15h30.

O ciclo “Agronegócio sustentável: a imagem real do Brasil” integra o plano de trabalho da CRE, apresentado pela presidente do colegiado, senadora Kátia Abreu (PP-TO). A senadora tem defendido amplo debate sobre o meio ambiente. Segundo Kátia, trata-se de um grande desafio promover acordo comerciais com a situação do desmatamento na Amazônia.