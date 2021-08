Rio Grande do Sul recebe quase 316 mil vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) recebe, nesta sexta-feira (20), mais 315.950 vacinas contra a Covid-19. Segundo a pasta, a remessa é composta de 181.400 doses da CoronaVac e 134.550 da Pfizer/BioNTech, que chegam em dois voos diferentes ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

A primeira parte da carga estará em território gaúcho ainda durante a manhã. A segunda, entretanto, só chega às 19h40min. A logística de distribuição das vacinas será definida em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que ainda não tem data para acontecer. Até lá, os imunizantes ficarão armazenadas no estoque da SES.

O Estado quer oferecer ao menos uma dose contra a Covid-19 para cada adulto até a próxima quarta-feira (25). Por isso, a tendência é de que a nova remessa chegue às prefeituras nos próximos dias. A divisão já vai levar em conta o novo critério, que privilegia as cidades que estão mais longe de atender todas as pessoas com 18 anos ou mais.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.