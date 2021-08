Polícia Federal faz busca e apreensão em endereço ligado ao cantor Sérgio Reis

O cantor Sérgio Reis e o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) são alvos de busca de apreensão da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (20). Conforme a instituição, os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a pedido da PGR (Procuradoria Geral da República).

O objetivo é “apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, bem como contra os membros dos Poderes”.

Os agentes se dirigiram a endereços aos estados de Santa Catarina (6), São Paulo (2), Rio de Janeiro (1), Mato Grosso (1), Ceará (1) e Paraná (1), além do Distrito Federal (1). Conforme apuração da Record TV, agentes estiveram no gabinete de Otoni de Paula, na capital federal.

Já Sérgio Reis tem casa em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo.

