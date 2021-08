Wellington comemora aprovação da suspensão da inscrição de débitos das micro e pequenas empresas no Cadin

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (19), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) comemorou a aprovação, no plenário do Senado, do Projeto de Lei (PLS 1.585/2021), de sua autoria, que suspende a inscrição de débitos das micro e pequenas empresas no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, o Cadin. Ele ressaltou que essas empresas geram mais de 70% dos empregos no Brasil e manifestou sua certeza de que a Câmara dos Deputados também vai aprovar a proposta.

O parlamentar destacou, também, a aprovação do Projeto de Lei (PL 1.605/2019), que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer. Ele ressaltou que hoje os tratamentos são normalmente muito demorados mas, com o projeto, as pessoas com câncer passam a ter prioridade e terão as mesmas garantias concedidas aos idosos, gestantes e pessoas com deficiência.

Wellington Fagundes agradeceu, ainda, a visita do Presidente Jair Bolsonaro a Mato Grosso, acompanhado por vários ministros, para participar de um Seminário Regional de Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade das Comunidades Indígenas.

— Nós temos bons exemplos no Mato Grosso, principalmente nos paresí, que hoje desenvolvem uma agricultura intensa, gerando riqueza, renda e melhoria na qualidade de vida das populações indígenas, afirmou.