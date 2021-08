Zenaide alerta para falta de financiamento para micros e pequenas empresas

Em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (19), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) alertou a falta de financiamento para as micros e pequenas empresas, apesar do esforço feito pelo Senado na criação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Acrescentou que os bancos não estão financiando essas empresas a juros baixos, apesar de terem recebido do governo R$ 1,2 trilhão com esse objetivo.

A parlamentar destacou que as micros e pequenas empresas são responsáveis por 70% dos empregos formais e o que o país precisa é de dinheiro na mão do trabalhador para ele poder comprar no comércio, a indústria vender e o governo arrecadar.

Zenaide também criticou a MP 1.045/2021, lembrando que esta medida provisória chegou à Câmara dos Deputados com 25 itens e depois veio para o Senado com 93. Ela disse que se trata de uma reforma trabalhista grave e também da Previdência.

— Quanto mais a gente lê, mais a gente descobre coisas que prejudicam cruelmente os trabalhadores deste país. É como se tivessem visto o mínimo de direito que restou na reforma trabalhista de 2017 e quisessem complementar e não deixar nenhum direito, afirmou.