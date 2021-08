CDR debate investimentos em hidrovias

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) realiza, na segunda-feira (23), audiência pública sobre o tema "Hidrovias e Desenvolvimento Regional: o desafio da integração multimodal de transportes no Brasil". O debate tem início às 18h na sala 3 da ala Alexandre Costa.

A audiência pública contará com a participação do Secretário Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Tiago Pontes; do diretor de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, Dino Antunes Batista; do diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Adalberto Tokarski; e de um representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a confirmar.

A realização do debate foi requerida pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF), que defende o desenvolvimento de sistemas logísticos multimodais para integração regional, com redução dos custos de frete e baixo impacto ambiental. Atualmente, o Brasil conta com 22 mil quilômetros de vias navegáveis e a esse número podem ser adicionados mais 15 mil quilômetros, por meio de obras de infraestrutura, destaca Izalci.

“As hidrovias ganham relevância no sistema multimodal pelo seu grande potencial, como vetores de integração regional e desenvolvimento reduzindo custos para o escoamento da produção que, apesar dos avanços tecnológicos na agricultura e pecuária, ainda apresenta aos produtores os conhecidos desafios logísticos, no momento de transportar a produção”, observa Izalci em seu requerimento.