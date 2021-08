Senado vai realizar sessão solene para comemorar a Independência do Brasil

O Plenário do Senado aprovou, nesta quinta-feira (19), a realização de uma sessão solene para comemorar o 199º aniversário da Independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822. A data para a cerimônia ainda será marcada.

O autor do requerimento (RQS 1346/2021), senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que na sessão solene haverá o lançamento da obra “Vozes do Brasil: Linguagem Política da Independência”. Ele explicou que a obra traz reproduções dos documentos históricos que foram distribuídos entre a população, nos anos de 1821 e 1822, nos momentos que antecederam a declaração da independência.

Segundo o senador, a sessão solene também vai marcar o lançamento das programações do bicentenário da Independência, que será comemorado no ano que vem.

Debates

O Plenário também aprovou a realização de uma sessão de debates temáticos para debater os projetos do governo para a concessão dos aeroportos. O requerimento foi apresentado pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ), apoiado por outros senadores (RQS 1.910/2021). Portinho destaca que é importante debater os impactos da concessão na operação e na otimização dos aeroportos situados nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

Ainda foi aprovada a realização de outra sessão de debates. Conforme o senador Jaques Wagner (PT-BA), autor do requerimento (RQS 1881/2021), a sessão será para debater os resultados do IPCC, sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. As datas para os debates ainda serão marcadas.