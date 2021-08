CTFC recebe Mourão para debater queimadas na Amazônia

Mourão preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, órgão ligado à Vice-Presidência, que coordena e acompanha as políticas públicas para a região amazônica - Agência Senado

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) realiza, na próxima segunda-feira (23), a partir das 16h, audiência pública interativa para debater a prevenção e o controle de desmatamentos e queimadas na Amazônia. O evento terá a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

Mourão preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, órgão ligado à Vice-Presidência, que coordena e acompanha as políticas públicas para a região.

A audiência foi proposta pelo presidente da CTFC, senador Reguffe (Podemos-DF). No seu requerimento, ele alerta para as taxas crescentes de desmatamento na floresta, e destaca que o Brasil mantém o compromisso de erradicar o desmatamento ilegal até o ano de 2030. Para isso, diz ele, a Comissão deve manter a sua cobrança sobre o Executivo.

Também participarão da audiência Mônica Sodré, diretora executiva da ONG Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS), e João Paulo Ribeiro Capobianco, presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS). Presenças convidadas, mas ainda não confirmadas, são o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, e a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.