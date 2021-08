Girão diz que irá a ato em 7 de setembro para defender liberdade de expressão

Em pronunciamento nesta quinta-feira (19), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) confirmou sua presença nas manifestações previstas para o dia 7 de setembro e criticou decisões feitas pela CPI da Pandemia. Ele declarou que participará das manifestações para defender a liberdade de expressão.

Segundo Girão, essa é uma forma de barrar o que ele chamou de escalada de autoritarismo no país. Ele afirmou que essa escalada tem ocorrido a partir de decisões de ministros de tribunais superiores, por meio do que ele classificou como censura prévia, e também do próprio Parlamento. O senador disse que isso ficou evidente nesta quinta, durante reunião na CPI.

Ele criticou a decisão da comissão de aprovar requerimentos para quebra de sigilo de pessoas, sites e blogs que, segundo Girão, estão relacionados a ideias conservadoras.

— Sob a frágil denúncia de propagação de fake news, que deve, sim, ser punida de acordo com a legislação vigente, pratica-se o cerceamento da liberdade de expressão e a intimidação daqueles que possuem valores conservadores. Faço aqui um apelo aos homens e mulheres de bem, que foram eleitos pelo povo para representá-lo aqui, no Congresso Nacional: não há lugar para omissão neste grave momento da história republicana.