Bezerra destaca marca de 1 milhão de moradias entregues pelo governo

Líder do governo, senador Fernando Bezerra (MDB-PE), comemorou avanços na política habitacional do governo federal - Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado, destacou, nesta quinta-feira (19), que o governo federal ultrapassou a marca de 1 milhão de moradias entregues à população, desde 2019. Segundo Bezerra, o governo já investiu mais de 127 bilhões na construção de unidades habitacionais, entre janeiro de 2019 e junho de 2021.

— Alcançamos esse número com as retomadas de obras e sobretudo com os aperfeiçoamentos da política de habitação do governo federal com o Programa Casa Verde e Amarela, lançado pelo presidente Bolsonaro, em agosto de 2020.

De acordo com o senador, o Nordeste foi contemplado com 213 mil moradias, sendo a segunda região do país a receber mais unidades habitacionais.

Vacinação

Bezerra destacou que o ritmo da campanha de vacinação contra covid-19 segue acelerado, superando o número de 207 milhões doses distribuídas a Estados e Municípios. Segundo ele, 32% da população adulta já foi totalmente imunizada.

— A cobertura vacinal contra a covid-19 em nosso país está próxima da dos Estados Unidos, o que comprova a expertise brasileira para imunizar a população de forma rápida e segura. Estamos confiantes que todos os brasileiros com mais de 18 anos estarão protegidos até o final de setembro.