Carlos Viana comemora programa que pode acabar com lixões em Minas

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (19), o senador Carlos Viana (PSD-MG) comemorou a decisão do Ministério do Meio Ambiente de liberar parte das verbas do programa Lixão Zero para que 26 municípios mineiros, agrupados em consórcio, possam promover o tratamento correto dos resíduos descartados.

Segundo o senador, o dinheiro a ser investido - R$100 milhões, é oriundo de multas ambientais aplicadas pelo Ministério e servirá para acabar com os lixões e tornar os aterros sanitários uma realidade nos municípios mineiros contemplados com a verba.

— Nós sabemos que vários prefeitos mineiros estão respondendo, inclusive pessoalmente, ao Ministério Público, por questões ligadas ao lixo, que se tornam complicadas. Os prefeitos não têm recursos para tratar corretamente a distância para o tratamento, para as usinas. E, agora, com o programa que começa a ser liberado, nós estamos ajudando as prefeituras, especialmente as com índice de desenvolvimento mais baixo, a ter uma solução, informou.

Carlos Viana disse, ainda, que no próximo ano novas cidades deverão ser contempladas com o Programa.