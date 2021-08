Lasier comemora chegada de investimentos no Rio Grande do Sul

Em pronunciamento nesta quinta-feira (19), o senador Lasier Martins (Podemos-RS) compartilhou notícias que, segundo ele, trazem esperança de que a economia gaúcha trilhará novos rumos, com geração de emprego e renda para a população do estado.

Segundo ele, quatro grandes investimentos, com valores altos, devem beneficiar o Rio Grande do Sul nos próximos anos. O primeiro deles é oriundo do Chile, país-sede da CMPC (companhia de papel e celulose). De acordo com Lasier, a empresa investirá R$ 2,7 bilhões, para aumentar em 350 mil toneladas anuais a produção de sua fábrica de Guaíba. Com isso, acrescentou o senador, a CMPC vai se tornar uma das maiores empresas do mundo nesse ramo.

O segundo grande investimento, no valor de R$ 1,7 bilhão, continuou Lasier, é o que será feito pela JBS no próximo ano e meio, para aumentar a produção de proteína in natura, para atender aos mercados interno e externo. Ele disse que, com esse novo projeto, a empresa espera gerar 2,7 mil postos de trabalho direto e dez mil indiretos.

No município de Rio Grande, a Iara Brasil, uma das maiores fabricantes de fertilizante do mundo, inaugurará uma linha de transmissão capaz de atender à expansão energética de sua unidade. Já o complexo portuário localizado no distrito industrial deverá receber 17 novas empresas, que prometem gerar 11,7 mil postos de trabalho, concluiu Lasier Martins.

— Nós, gaúchos, estamos reanimados com investimentos no estado. E na área da produção, em que o Rio Grande do Sul sempre foi celeiro, a área agropastoril, nós temos agora a confirmação da realização, neste ano, neste próximo mês, da Expointer, a maior feira agropecuária da América Latina, no próximo dia 10 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil — informou.