Bolsonaro diz que vai divulgar hoje provas da corrupção de outros governos na Caixa

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (19), durante tradicional conversa com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada, que deve apresentar, nesta noite, dados de corrupção na Caixa Econômica Federal. A exposição, segundo ele, vai ocorrer durante a live semanal e o presidente da instituição, Pedro Guimarães, estará ao seu lado.

“Na minha live de hoje, talvez traga o Pedro Guimarães [presidente] da Caixa, que eu pedi para todo mundo fazer uma auditoria do passado e ele falou que está abismado com o que ele levantou em alguns meses sobre corrupção na Caixa Econômica Federal”, disse.

Na próxima semana, a apresentação será focada no BNDES. O chefe do executivo federal vem dizendo nas últimas semanas que empréstimos a países como Cuba e Venezuela causaram prejuízos ao Brasil.

