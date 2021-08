Comissão Senado do Futuro debate produção nacional de insumos para saúde

A Comissão Senado do Futuro (CSF) realiza audiência pública interativa nesta sexta-feira (20), a partir das 10h, sobre o tema "O complexo econômico-industrial da saúde". O requerimento é do presidente da comissão, senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

O objetivo da audiência é discutir a produção de insumos para atender as demandas da área da saúde no Brasil. A produção, segundo o senador, precisa "assegurar autonomia para fornecimento ao SUS e ao mercado interno mesmo em momentos de escassez, como na pandemia de covid-19; fortalecer a balança comercial brasileira; e constituir espaço para desenvolvimento tecnológico e inovação". Assim, prossegue Izalci no requerimento, é preciso "identificar quais são as oportunidades mais significativas para que o país possa aproveitar as suas vantagens comparativas".

Os convidados para debater o tema são Reginaldo Braga Arcuri, presidente executivo do Grupo FarmaBrasil; Carlos Augusto Grabois Gadelha, líder do Grupo de Pesquisa sobre Desenvolvimento, Complexo Econômico-Industrial e Inovação em Saúde da Fiocruz; e Luis Lamb, secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul.

É possível participar da reunião enviando perguntas pelo e-Cidadania.