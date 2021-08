Jorginho Mello: Santa Catarina terá mais recursos para rodovias

O senador disse que houve um entendimento com o Ministério da Infraestrutura - Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Jorginho Mello (PL-SC) informou, durante a sessão do Plenário desta quarta-feira (18), que conseguiu um entendimento com o Ministério da Infraestrutura, por meio do Fórum Catarinense, para a obtenção de mais recursos federais para Santa Catarina, especialmente para rodovias.

— Nós temos que continuar protestando, porque o governo federal deve para Santa Catarina aquilo que nós produzimos, que nós exportamos, que nós representamos, que mandamos para a União — criticou ele.

Jorginho disse que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, garantiu o repasse de verbas para rodovias federais, também com o aporte de recursos estaduais.

— Na polêmica que existia sobre a BR-470, ficaram assegurados todos os trechos também, para que tenhamos maior velocidade e possamos entregar essa obra o mais rápido possível; porque morre gente, porque emperra a economia e o transporte que vai para os portos. Todas são importantes, mas essa é uma das obras emblemáticas para Santa Catarina. Então, ontem [terça-feira] foi produzido esse entendimento, e quem vai ganhar, com certeza, efetivamente, é o estado de Santa Catarina — declarou.