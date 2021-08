Espiridião Amin pede retomada das obras no aeroporto de Navegantes

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (18), o senador Espiridião Amin (PP -SC) reforçou a necessidade de ser retomada a construção da segunda pista do Aeroporto de Navegantes. Ele disse que já foram concluídos os terminais de passageiros e de carga e que, dos três milhões de metros quadrados, 2 milhões já foram desapropriados e pagos.

O parlamentar comemorou o acordo celebrado na terça-feira (17) entre o governo de Santa Catarina e o Ministério da Infraestrutura, com a presença do governador Carlos Moisés e de outras autoridades, que permitiu a liberação de R$ 450 milhões de recursos estaduais para a realização de obras em rodovias federais que cruzam o estado. No entanto, garantiu que insistirá numa solução para as pendências relacionadas com o Aeroporto de Navegantes, entre outros projetos essenciais.

— Como dizia o Padre Vieira, não venho pedir pedindo, mas, sim, protestando, pois este é o dever e o direito de quem não pede favor, pede justiça, enfatizou.