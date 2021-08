Kátia Abreu defende revisão da tarifa externa comum do Mercosul

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (18), a Presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Kátia Abreu (PP-TO), defendeu a revisão da tarifa externa comum do Mercosul. O assunto será discutido, nesta quinta-feira (19), numa audiência com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, do ex-chanceler Celso Lafer e outras autoridades.

Segundo a senadora, nas condições atuais, o nível de abertura do Bloco está baixo, alcançando cerca de 26%, muito menor do que o registrado pela Zona Franca de Manaus, cujo grau chega a quase 100%.

Por isso, Kátia Abreu defendeu que o Brasil, que responde por 81% do Produto Interno Bruto do Mercosul, tenha mais liberdade e autonomia para definir as tarifas que incidem sobre suas importações.

Ela acrescentou, ainda, que o Bloco se fortalece pela sua rica biodiversidade e pelo seu potencial de produção de alimentos, não por uma tarifa externa comum.

— Num momento em que o Brasil precisa abrir suas fronteiras, não podemos ficar como estamos, sob pena de o país continuar a passos de cágado e não crescer, disse.