Comissão da Covid-19 debate perigos da variante delta nesta sexta-feira

Levantamento do Ministério da Saúde confirmou mais de mil casos da variante no país - Alejandra De Lucca V./Minsal

A Comissão Temporária da Covid-19 promove nesta sexta-feira (20) uma audiência pública interativa para debater riscos e impactos da variante delta do coronavírus, além do eventual surgimento de outras variantes, no Brasil. A reunião está marcada para as 10h.

Em recente levantamento do Ministério da Saúde já haviam sido confirmados 1.051 casos da variante delta no país, com 41 vítimas fatais. Essa cepa é considerada mais transmissível que as anteriores. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, a variante delta já circula em 13 estados e no Distrito Federal.

Também devem ser discutidas na audiência pública: a questão do relaxamento de medidas protetivas e desativação de leitos; a realização de eventos de grande porte como Réveillon e Carnaval; se há necessidade de incremento do Orçamento e de medidas adicionais de prevenção e logística para enfrentamento da pandemia.

Foram convidados para o debate (todos irão participar por meio de videoconferência):

Daniela Marreco Cerqueira, representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

Guilherme Loureiro Werneck, professor da Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

Raquel Stucchi, professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp);

Renan Pedra, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);

Monica Levi, integrante da diretoria da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm);

um representante do Ministério da Saúde (que ainda será confirmado).

A audiência será interativa, com a possibilidade de participação do público.