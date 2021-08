Girão critica ativismo político do STF e TSE

Senador Eduardo Girão (Podemos-CE) condenou o que chamou de ''escalada autoritária" do STF e do TSE - Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) criticou, em pronunciamento, nesta quarta-feira (18), o que chamou de "escalada autoritária" do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Girão afirmou que o ativismo político de alguns ministros existe há muitos anos, mas agora começaram as perseguições e censuras prévias.

De acordo com Girão, uma decisão do TSE cancelou a monetização de sites e blogs que defendem ideias conservadoras. Para o senador, o Brasil já vive com o cerceamento de liberdade de expressão, um pilar fundamental da democracia.

— Só o Senado tem o poder de frear tais abusos dento das quatros linhas. A sociedade espera que o Senado cumpra seu papel, sua prerrogativa constitucional. Não cabe omissão nesse grave momento de crise institucional que a gente vive.