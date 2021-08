Rogério Carvalho: BB e CEF precisam rever decisão de fechar agências no interior

Em pronunciamento nesta quarta-feira (18), o senador Rogério Carvalho (PT-SE) pediu que os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal revejam a decisão de fechar agências bancárias em cidades do interior do país.

Segundo ele, por causa dessa medida, muitas pessoas são obrigadas a se deslocar para outros municípios, em viagens de até 60 quilômetros, para ter acesso às agências dessas instituições.

— Esses bancos têm um papel fundamental na economia das cidades pequenas do interior do Nordeste. Têm um papel social fundamental. Essas cidades vivem da agricultura familiar. O Banco do Brasil tem um papel importante no financiamento agrícola. A Caixa Econômica Federal tem um papel fundamental na destinação dos benefícios sociais de todas as naturezas, além de ser o banco responsável pela linha de crédito para a habitação popular — ressaltou.