Confúcio Moura anuncia que votará contra proposta que altera legislação eleitoral

Em pronunciamento em Plenário nesta quarta-feira (18), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) criticou a proposta de emenda à Constituição que altera a legislação eleitoral, aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados (PEC 125/2011). Para ele, o texto, que prevê a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais, não deve sequer ser apreciado pelos senadores.

Ele acredita que as alterações são "meros casuísmos" com o objetivo de atender a interesses que não se aproximam daqueles defendidos pela sociedade. Como consequência, disse o senador, o país continuará tendo um número grande de partidos, sem programas definidos e sem qualquer compromisso com a sociedade.

Confúcio Moura acredita que, neste momento, no lugar de aprovar essas medidas, o Congresso Nacional deveria debater propostas para fortalecer o sistema político e garantir a governabilidade.

— Nesse caso, se for votado, eu vou votar contra. Eu vou votar para que os partidos se fortaleçam, seus candidatos se organizem, busquem as militâncias, formem bases sólidas do partido nos seus estados e não essa colcha de retalhos, formando uma dificuldade imensa de governar o país com tantos partidos — afirmou.