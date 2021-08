TCU forma maioria a favor de edital do leilão do 5G

O Tribunal de Contas da União (TCU) formou hoje (18) maioria de votos a favor da aprovação do edital do leilão do 5G.

As regras do edital começaram a ser analisadas na sessão de hoje do tribunal, mas, após um pedido de vista do ministro Aroldo Cedraz, o processo foi suspenso. O prazo de vista será de uma semana.

No Twitter, o ministro das Comunicações, Fabio Faria, comemorou o placar do julgamento e afirmou que o 5G tornará o país mais competitivo.

De acordo com o ministério, as empresas de telecomunicações devem colocar a tecnologia em funcionamento em julho de 2022.

Após a decisão do TCU, o edital deverá ser encaminhado para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), órgão que será responsável pelo leilão.