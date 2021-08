Comissão debate impacto do custo do transporte no preço dos alimentos

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) realiza nesta quinta-feira (19), a partir das 8h, a segunda reunião da série temática sobre a infraestrutura e a logística do agronegócio no Brasil. O requerimento é de Acir Gurgacz (PDT-RO), presidente da comissão.

Senadores e especialistas debaterão "os novos modelos de concessão a serem implantados no Brasil e o impacto nos custos do transporte para a agropecuária brasileira e nos custos dos alimentos na mesa da população".

Os convidados são Dilvo Grolli, diretor-presidente da Cooperativa Agroindustrial de Cascavel (Coopavel); Luiz Antonio Camargo Fayet, ex-deputado federal, economista, consultor da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e especialista em logística e infraestrutura; Edson José de Vasconcelos, representante do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), entidade formada por instituições públicas e privadas que busca promover o desenvolvimento econômico sustentável do Oeste do Paraná; e representantes do Ministério da Infraestrutura; da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Confederação Nacional do Transporte (CNT).