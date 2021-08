Portal e-Cidadania do Senado oferece oficinas a escolas e universidades

Foram lançadas as oficinas "Na Faculdade", com ferramentas para os professores orientarem universitários no processo legislativo, e "Na Escola", com material para auxílio dos ensinos fundamental e médio - Roque de Sá/Agência Senado

O Portal e-Cidadania do Senado lançou, em julho deste ano, a Oficina Legislativa voltada às universidades. O programa agora possui dois formatos de oficina disponíveis em sua página oficial. O formato Na Faculdade dá ferramentas para os professores apresentarem os Três Poderes e guiarem os universitários a conhecer e pensar em leis que se relacionem com os cursos acadêmicos. Já o Na Escola, apresenta material didático para auxiliar os professores dos ensinos fundamental e médio.

O coordenador do Portal, Alisson Queiroz, explicou que o conteúdo foi idealizado prioritariamente para os professores. Segundo ele, a oficina disponibiliza instruções para cinco aulas e o e-Cidadania emite uma declaração de carga horária, mediante cadastro na página do programa.

— Na versão "Na Escola", os alunos são instigados a proporem leis voltadas a qualquer aspecto do cotidiano. O conteúdo de "Na Faculdade" faz um afunilamento e convida os estudantes universitários a pensarem nas legislações vinculadas ao curso deles. No curso de medicina, por exemplo, o docente vai introduzir as leis características, como a lei do Ato Médico, e fazer os alunos formularem outras no mesmo tema — explica.

Alisson destaca que a oficina pode ser oferecida tanto na forma on-line quanto presencial, sendo acessível mesmo para estudantes sem conexão com internet. De acordo com o coordenador, os alunos podem participar pelo telefone gratuito da Ouvidoria (0800-061 22 11). Existe ainda a possibilidade de deficientes auditivos serem incluídos, ao enviarem vídeos com sugestões em Libras.