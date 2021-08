Girão defende abertura de processo de impeachment de ministros do STF

Senador Eduardo Girão (Podemos-CE) voltou a defender a abertura de processo de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal - Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta terça-feira (17), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) voltou a defender a abertura de processo de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Para ele, não é porque a polarização tomou conta da política que o Senado deve deixar de cumprir sua função constitucional de frear condutas incompatíveis com o cargo no Poder Judiciário.

— Num momento em que a gente precisa, Presidente Rodrigo Pacheco, de paz; em um momento em que uma omissão do Senado Federal, como tem acontecido durante muitas Legislaturas, pode de alguma forma prejudicar a construção da paz, da verdade em nosso País neste momento, o Senado precisa agir, e eu sempre fui coerente com relação à necessidade de fazermos o nosso papel constitucional para o bem do Brasil.

Para Eduardo Girão, o Judiciário tem sido o único Poder poupado de investigações e penalidades, apesar de interferir na atribuição de outros Poderes e de metade de seus 26 mil juízes receberem salários superiores ao teto do funcionalismo público, que é de aproximadamente R$39 mil.