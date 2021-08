Covid: RS entrega meio milhão de doses na quarta seguindo critério novo para rateio

A menos de dez dias do prazo estimado para que toda a população acima de 18 anos esteja vacinada com a primeira dose contra a Covid-19, Estado e municípios gaúchos chegaram hoje a um consenso que muda o critério de rateio dos imunizantes. A alteração entra em vigor na quarta-feira, quando a Secretaria Estadual da Saúde (SES) prevê distribuir cerca de 500 mil doses sem levar em conta a faixa etária a ser imunizada – como vinha ocorrendo até então -, mas sim a quantidade ainda necessária para que cada cidade consiga imunizar todas as pessoas com 18 anos ou mais, com a primeira aplicação, até 25 de agosto, quarta da semana que vem.

Cerca de 200 mil doses de Pfizer e de 40 mil de Coronavac, que chegaram a Porto Alegre entre sábado e esta segunda-feira devem chegar às 18 Coordenadorias de Saúde a partir da manhã de quarta. A recomendação é de que essas remessas sejam usadas como primeiras doses. O Estado também entrega, no mesmo dia, 260 mil unidades de Astrazeneca, a serem empregadas como segundas doses. Cerca de 180 mil chegaram nesta segunda-feira e 80 mil haviam sido reservadas para esse fim.

O cálculo para chegar ao quantitativo pendente de vacinas em cada cidade vai levar em conta todas as remessas distribuídas até o momento. De acordo com a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa, a ideia da “contagem regressiva” é a de que os municípios completem juntos a meta que o Estado propôs.

