Câmara dos Deputados pode votar reforma eleitoral em segundo turno nesta terça-feira

A Câmara dos Deputados pode votar na terça-feira (17), em segundo turno, a proposta da reforma eleitoral. Se for aprovada, será enviada para o Senado, onde precisará ser apreciada também em dois turnos.

O plenário da Câmara concluiu na última quinta-feira (12) a votação do texto em primeiro turno, na forma de um substitutivo da deputada Renata Abreu (Pode-SP) à Proposta de Emenda à Constituição 125/11.

O texto aprovado na comissão especial determinava o uso do "distritão" nas eleições de 2022, mas o plenário fez um acordo e retirou esse trecho na quarta-feira (11).

