RS registra o menor número de internações por Covid-19 em UTIs desde novembro

Com 2.080 pacientes em estado grave, a ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) registra, nesta terça-feira, taxa de 61,4% no Rio Grande do Sul. Até o começo da noite, havia 653 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), esse é o menor número desde 15 de novembro do ano passado, quando havia 650 hospitalizações por conta da doença. Além dos casos confirmados, há outros 120 pacientes, com sintomas de Covid, aguardando os resultados dos exames.

Em Porto Alegre, a ocupação de leitos de UTI se estabilizou em relação à ontem, com 667 hospitalizações – equivalente a 75,2% de lotação. Do total, 161 testaram positivo para o coronavírus e outros 15 seguem esperando exames.

Das 18 UTIs monitoradas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), apenas a do Ernesto Dornelles opera acima da capacidade, com 140% de lotação. Outras cinco atendem com ocupação superior a 80%: as do Nossa Senhora da Conceição, Moinhos de Vento, São Lucas, Mãe de Deus e Pronto Socorro.

