Rio: ministro do Turismo faz visita técnica ao Sítio Burle Marx

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, realizou, nesta terça-feira (10), uma visita técnica ao Sítio Roberto Burle Marx, reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial. A visita celebrou a finalização das obras de requalificação do local e marcou a entrega do restauro da Capela de Santo Antônio da Bica, que integra a propriedade.

Para as obras de requalificação dos espaços de visitação, de acessibilidade e de ampliação do acesso público foram investidos R$ 5,4 milhões. Machado Neto esteve acompanhado do secretário Especial da Cultura, Mario Frias, e da presidente do Iphan, Larissa Peixoto.

O reconhecimento internacional ao monumento, às vésperas do aniversário de nascimento do artista que dá seu nome ao espaço, tornou o Sítio Roberto Burle Marx o 23º bem brasileiro a integrar a lista da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

Em uma área de 405 mil metros quadrados, o sítio reúne edificações, lagos, jardins, coleções de arte, biblioteca, além de proporcionar a difusão de importantes ideias sobre coleção botânica, paisagismo, design de jardins, horticultura, preservação arquitetônica, planejamento urbano e diálogo entre natureza e arte.

Informações sobre possibilidade de visita, horários e preços podem ser acessadas na página do sítio na internet .