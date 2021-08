Série Depoimentos Cariocas traz o ex-prefeito do Rio Saturnino Braga

O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro divulga hoje (10), às 17h, em seu canal no YouTube, mais um programa da série Depoimentos Cariocas, com memórias do ex-prefeito e escritor Saturnino Braga, que completará 90 anos de idade no dia 13 de setembro. O político foi entrevistado pela presidente do Arquivo, Rosa Maria Araujo, e falou sobre temas como os desafios que enfrentou em seu mandato como prefeito da cidade.

Saturnino foi o primeiro prefeito eleito diretamente, após a redemocratização, entre 1986 e 1988, e enfrentou grandes dificuldades financeiras que o levaram a declarar a falência do município.

O atual prefeito carioca, Eduardo Paes, fez a abertura do vídeo, convidando os espectadores a assistirem à entrevista com Saturnino. “Sua história nos ajuda a compreender como a democracia é uma conquista fundamental para o país e como devemos sempre lutar por sua preservação”, afirmou Paes. O depoimento teve ainda participações especiais do jornalista Ancelmo Gois e do advogado e ex-deputado federal Vivaldo Barbosa, que enviaram perguntas ao ex-prefeito.

Carreira

A entrevista foi feita remotamente em função da pandemia de covid-19. Saturnino Braga lembrou o início de sua carreira política, seguindo os passos do pai, o ex-deputado federal Francisco Saturnino Braga, e a relação com o ex-governador e amigo Leonel Brizola. Falou também sobre sua infância em Copacabana, na zona sul do Rio, a paixão pelo canto, que estudou na juventude, e os anos como aluno da Faculdade de Engenharia da antiga Escola Politécnica da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O político comentou ainda como acompanhou pelo rádio os combates da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e seu jingle da campanha para prefeito em 1985, que foi cantado pelo prefeito Eduardo Paes, na abertura do vídeo, e pelo próprio Saturnino, ao encerrar sua participação nos programa.

Saturnino Braga é o quarto entrevistado da série, criada pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, órgão vinculado à Secretaria de Governo e Integridade da prefeitura do Rio. O programa busca registrar e difundir as memórias e reflexões de pessoas que já tiveram a cidade como objeto de inspiração no trabalho.

Antes dele, passaram pelo programa Depoimentos Cariocas o jornalista e escritor Zuenir Ventura, o antropólogo Roberto DaMatta e o compositor e escritor Nei Lopes. A próxima entrevistada, em setembro, é com a professora Terezinha Saraiva, 96 anos, ex-secretária das pastas da Educação e Cultura nas esferas estadual e municipal.